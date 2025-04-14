На должность руководителя управления физической культуры и спорта акимата Костанайской области назначен Дулат Советханұлы. Об этом сообщает пресс-служба спортивного ведомства.

Дулат Советханұлы — опытный специалист в сфере спорта. До назначения он занимал должность директора Республиканского специализированного училища-интерната-колледжа олимпийского резерва в городе Риддер, подведомственного Комитету по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта Республики Казахстан.

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