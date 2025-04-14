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В управлении физкультуры и спорта Костанайской области назначен новый руководитель

— Сегодня, 11:04
Изображение для новости: В управлении физкультуры и спорта Костанайской области назначен новый руководитель

alau.kz

На должность руководителя управления физической культуры и спорта акимата Костанайской области назначен Дулат Советханұлы. Об этом сообщает пресс-служба спортивного ведомства. 

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Фото пресс-службы управления физкультуры и спорта области

Дулат Советханұлы — опытный специалист в сфере спорта. До назначения он занимал должность директора Республиканского специализированного училища-интерната-колледжа олимпийского резерва в городе Риддер, подведомственного Комитету по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта Республики Казахстан.



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