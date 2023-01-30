В управлении образования Костанайской области новый руководитель.

Распоряжением акима Костанайской области Кумара Аксакалова 26 января руководителем управления образования акимата Костанайской области назначена Айман Ибраева.

Айман Елемановна Ибраева окончила Костанайский педагогический институт по специальности «учитель русского языка и литературы».

Имеет большой опыт работы в сфере образования. Трудовой путь начала учителем русского языка и литературы Владимировской школы Костанайского района в 1987 году, 15 лет работала учителем в школах области и города.

В 2002 году начала работу на государственной службе главным специалистом ГУ «Департамент образования Костанайской области».

В 2005 — 2011 гг. возглавляла отдел строительства, материально-технического обеспечения и административной работы Департамента образования Костанайской области.

С 2011 Айман Ибраева работала заместителем директора Департамента по защите прав детей по Костанайской области.

В период 2014-2019 гг. была руководителем отдела информационно-аналитической работы управления образования.

В апреле 2019 года возглавила отдел образования акимата г.Костаная.

С сентября 2020 года — заместитель руководителя ГУ «Управление образования акимата Костанайской области».

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