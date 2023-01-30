В управлении образования Костанайской области новый руководитель.
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Распоряжением акима Костанайской области Кумара Аксакалова 26 января руководителем управления образования акимата Костанайской области назначена Айман Ибраева.
Айман Елемановна Ибраева окончила Костанайский педагогический институт по специальности «учитель русского языка и литературы».
Имеет большой опыт работы в сфере образования. Трудовой путь начала учителем русского языка и литературы Владимировской школы Костанайского района в 1987 году, 15 лет работала учителем в школах области и города.
В 2002 году начала работу на государственной службе главным специалистом ГУ «Департамент образования Костанайской области».
В 2005 — 2011 гг. возглавляла отдел строительства, материально-технического обеспечения и административной работы Департамента образования Костанайской области.
С 2011 Айман Ибраева работала заместителем директора Департамента по защите прав детей по Костанайской области.
В период 2014-2019 гг. была руководителем отдела информационно-аналитической работы управления образования.
В апреле 2019 года возглавила отдел образования акимата г.Костаная.
С сентября 2020 года — заместитель руководителя ГУ «Управление образования акимата Костанайской области».