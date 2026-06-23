В управздраве Костанайской области прокомментировали продажу физраствора по рецепту

В управлении здравоохранения Костанайской области напомнили, что физиологический раствор (натрия хлорид 0,9%) относится к рецептурным лекарственным препаратам и должен отпускаться в соответствии с действующим законодательством.
Как отметили в ведомстве, порядок реализации лекарственных средств регулируется приказом Министерства здравоохранения Республики Казахстан № ҚР ДСМ-112/2020. Согласно действующим нормам, физраствор включен в перечень рецептурных препаратов.
Вместе с тем в управлении пояснили, что в аптечной практике небольшие объемы препарата в ампулах, которые используются для ингаляций или разведения лекарственных средств, могут отпускаться без строгой проверки рецепта. Однако физраствор в больших флаконах, предназначенный для инфузионной терапии и капельниц, должен реализовываться при наличии назначения врача.
Специалисты также рекомендуют гражданам не заниматься самолечением и использовать лекарственные препараты только по назначению медицинских работников.
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