В управздраве Костанайской области прокомментировали продажу физраствора по рецепту





В управлении здравоохранения Костанайской области напомнили, что физиологический раствор (натрия хлорид 0,9%) относится к рецептурным лекарственным препаратам и должен отпускаться в соответствии с действующим законодательством.

Как отметили в ведомстве, порядок реализации лекарственных средств регулируется приказом Министерства здравоохранения Республики Казахстан № ҚР ДСМ-112/2020. Согласно действующим нормам, физраствор включен в перечень рецептурных препаратов.

Вместе с тем в управлении пояснили, что в аптечной практике небольшие объемы препарата в ампулах, которые используются для ингаляций или разведения лекарственных средств, могут отпускаться без строгой проверки рецепта. Однако физраствор в больших флаконах, предназначенный для инфузионной терапии и капельниц, должен реализовываться при наличии назначения врача.

Специалисты также рекомендуют гражданам не заниматься самолечением и использовать лекарственные препараты только по назначению медицинских работников.

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