В управлении здравоохранения прокомментировали видеообращение пациентки

Пресс-служба управления здравоохранения распространила ответ на видеообращение пациентки из провизорного госпиталя Костаная

«Уважаемая Танзиля Абузаровна, благодарим вас за добрые слова в адрес наших врачей, сестёр и санитарок. За объективную оценку их тяжёлого труда. Действительно сейчас каждый, кто находится на передовой борьбы с коварной инфекцией — герой. Их труд — ежедневный подвиг по спасению жизней с риском для своей собственной. Более 200 врачей работают сегодня в инфекционных и провизорных стационарах области. На помощь коллегам в стационары направляются врачи из поликлиник. Есть командированные из районов в город.

Вы правильно заметили — медицинские работники действительно устали, они подолгу не видят свои семьи и своих близких. Они в зоне повышенного риска. Повышенной физической, эмоциональной и моральной нагрузки. Такая профессия. В которой не бывает случайных людей. К сожалению, в нашей области сохраняется дефицит кадров, как среди врачей, так и среди специалистов среднего звена. Но работа в этом направлении ведётся довольно активно. Только в прошлом году в область приехали работать 250 врачей. В этом году ожидаем 227 молодых специалистов. Увеличено вдвое количество государственных грантов в костанайском медицинском колледже на сестринское и фельдшерское дело.

Управление и министерство здравоохранения, акимат области прилагает все усилия, чтобы труд медицинских работников был безопасным и достойно оценен. Все медики, кто имеют дело с covid — 19 получают ощутимые доплаты к заработной плате. Все работники обеспечены СИЗ, как одноразовыми, так и многоразовыми. В данный момент медицинские учреждения области не испытывают дефицита в средствах защиты. Сейчас в провизорном стационаре городской больницы в наличии: СИЗ одноразовые-684 единицы, многоразовые защитные костюмы-196 штук, маски одноразовые -5600 штук. Кислород и медикаменты в достаточном количестве.

На складе провизорного центра городской больницы — 1000 одноразовых, 200 многоразовых костюмов и 4000 масок.

По мере использования запасы СИЗ восполняются постоянно.Еще раз благодарим вас, Танзиля Абузаровна за беспокойство и поддержку медицинских работников. Желаем скорейшего выздоровления и восстановления. Берегите себя»,- сообщили в пресс-службе управления здравоохранения.

Игорь Хван, нейрохирург высшей категории . Сейчас врач городского провизорного госпиталя . Фото из архива пресс-службы. Перед операцией

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