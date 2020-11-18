В Узункольском районе назначен новый аким

Архимед Мухамбетов назначил нового акима Узункольского района

Им стал Сандыбаев Мурат Миртаевич, который ранее занимал должность заместителя руководителя аппарата акима Костанайской области.

Мурат Сандыбаев родился 15 декабря 1988 года в Узункольском районе Костанайской области.

Имеет два высших образования.

Трудовая деятельность

04.08.2010 31.12.2012 специалист по компьютерному обеспечению отдела информационных технологий и мониторинга государственных услуг аппарата акима Костанайской области 03.01.2013 28.01.2013 исполняющий обязанности главного специалиста отдела организационно-контрольной работы аппарата акима Костанайской области 29.01.2013 10.03.2015 главный специалист отдела организационно-контрольной работы аппарата акима Костанайской области 11.03.2015 28.06.2015 главный инспектор отдела организационно-контрольной работы аппарата акима Костанайской области 29.06.2015 08.09.2015 заведующий отделом организационно-контрольной работы аппарата акима Костанайской области 09.09.2015 14.09.2015 помощник акима Костанайской области 15.09.2015 04.11.2015 заведующий отделом организационно-контрольной работы аппарата акима Костанайской области 05.11.2015 25.10.2016 помощник акима Костанайской области 26.10.2016 09.04.2018 заместитель акима Федоровского района Костанайской области 10.04.2018 17.11.2020 заместитель руководителя аппарата акима Костанайской области 18.11.2020 по н.в. аким Узункольского района Костанайской области

Ранее занимавший должность акима Узункольского района Талгатбек Даиров был уволен с занимаемой должности по собственному желанию.

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