В Узункольском районе назначен новый аким

Архимед Мухамбетов назначил нового акима Узункольского района
Им стал Сандыбаев Мурат Миртаевич, который ранее занимал должность заместителя руководителя аппарата акима Костанайской области.
Мурат Сандыбаев родился 15 декабря 1988 года в Узункольском районе Костанайской области.
Имеет два высших образования.
Трудовая деятельность
|04.08.2010
|31.12.2012
|специалист по компьютерному обеспечению отдела информационных технологий и мониторинга государственных услуг аппарата акима Костанайской области
|03.01.2013
|28.01.2013
|исполняющий обязанности главного специалиста отдела организационно-контрольной работы аппарата акима Костанайской области
|29.01.2013
|10.03.2015
|главный специалист отдела организационно-контрольной работы аппарата акима Костанайской области
|11.03.2015
|28.06.2015
|главный инспектор отдела организационно-контрольной работы аппарата акима Костанайской области
|29.06.2015
|08.09.2015
|заведующий отделом организационно-контрольной работы аппарата акима Костанайской области
|09.09.2015
|14.09.2015
|помощник акима Костанайской области
|15.09.2015
|04.11.2015
|заведующий отделом организационно-контрольной работы аппарата акима Костанайской области
|05.11.2015
|25.10.2016
|помощник акима Костанайской области
|26.10.2016
|09.04.2018
|заместитель акима Федоровского района Костанайской области
|10.04.2018
|17.11.2020
|заместитель руководителя аппарата акима Костанайской области
|18.11.2020
|по н.в.
|аким Узункольского района Костанайской области
Ранее занимавший должность акима Узункольского района Талгатбек Даиров был уволен с занимаемой должности по собственному желанию.
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