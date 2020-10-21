В веб-версии WhatsApp появится долгожданная функция

В веб-версии популярного мессенджера WhatsApp появится новая функция. Об этом сообщает инсайдерский ресурс WABetaInfo, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.

Речь идет о совершении аудио- и видеозвонков через веб-версию мессенджера. Функция уже вошла в стадию бета-тестирования, но пока недоступна простым пользователям. Сетевые информаторы отмечают, что во время поступления звонка на дисплее компьютера появляется всплывающее окно. В нем предусмотрена возможность ответить или отклонить вызов.

По данным WABetaInfo, разработчики WhatsApp готовят к запуску функции групповых голосовых и видеозвонков для веб-версии программы. О том, когда новый функционал доберется до пользователей, не сообщается.

Ранее сообщалось, что в скором времени мессенджер WhatsApp позволит своим пользователям навсегда отключить уведомления из определенных чатов. Если раньше данная услуга была доступна только на ограниченный период — восемь часов, одна неделя и один год, то теперь опцию на один год заменит пункт «навсегда».

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