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В восьми городах РК подорожали новостройки

fishki.net

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По данным Бюро национальной статистики, в октябре цены на первичное жильё выросли в среднем по РК на 1.9 % по сравнению с сентябрём. При этом стоимость квадрата от застройщиков в среднем составила 352 654 тенге. Самый высокий рост отмечен в Нур-Султане — за месяц цена на квартиры в новостройках выросла на 4.6 %, передает krisha.kz

Рост цен зафиксирован в восьми городах:
— Нур-Султане (+4.6 %);
— Уральске (+4.5 %);
— Актобе (+1.7 %);
— Костанае (+1.3 %);
— Актау (+1.2 %);
— Кокшетау (+0.9 %);
— Шымкенте (+0.9 %);
— Алматы (+0.1 %).
В остальных регионах изменений нет.

Лидируют по цене первичного жилья:
— Нур-Султан (почти 460 тыс. тенге за 1 кв. м);
— Алматы (411.5 тыс.);
— Шымкент (365.6 тыс.).

Самые дешёвые квадраты в новостройках Тараза (149 тыс. тенге), Кызылорды (165 тыс. тенге) и Талдыкоргана (190 тыс. тенге).

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