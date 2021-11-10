В восьми городах РК подорожали новостройки

По данным Бюро национальной статистики, в октябре цены на первичное жильё выросли в среднем по РК на 1.9 % по сравнению с сентябрём. При этом стоимость квадрата от застройщиков в среднем составила 352 654 тенге. Самый высокий рост отмечен в Нур-Султане — за месяц цена на квартиры в новостройках выросла на 4.6 %, передает krisha.kz

Рост цен зафиксирован в восьми городах:

— Нур-Султане (+4.6 %);

— Уральске (+4.5 %);

— Актобе (+1.7 %);

— Костанае (+1.3 %);

— Актау (+1.2 %);

— Кокшетау (+0.9 %);

— Шымкенте (+0.9 %);

— Алматы (+0.1 %).

В остальных регионах изменений нет.

Лидируют по цене первичного жилья:

— Нур-Султан (почти 460 тыс. тенге за 1 кв. м);

— Алматы (411.5 тыс.);

— Шымкент (365.6 тыс.).

Самые дешёвые квадраты в новостройках Тараза (149 тыс. тенге), Кызылорды (165 тыс. тенге) и Талдыкоргана (190 тыс. тенге).

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