В ВОЗ не исключают рекомендации по обязательной вакцинации от Covid-19

Глава Европейского региона ВОЗ Ханс Клюге заявил, что организация не исключает вероятность того, что даст странам рекомендации по обязательной вакцинации населения. Об этом Ханс Клюге рассказал в интервью газете Handelsblatt.

«Чем медленнее мы вакцинируем, тем больше будет вариантов (коронавируса. – Авт.). Задержки с вакцинацией уносят жизни и наносят ущерб экономике», – сказал глава Европейского региона ВОЗ.

Ханс Клюге признался, что скептически относится к обязательной вакцинации отдельных профессиональных групп.

«Обязательная вакцинация – последнее средство для меня. Но мы можем дойти до того момента, когда ВОЗ порекомендует обязательную вакцинацию», – заявил он.

По мнению представителя ВОЗ, этот шаг может усилить движение против вакцинации. При этом Ханс Клюге считает, что существуют другие меры, побуждающие население стран добровольно вакцинироваться. Для этого, по его мнению, нужно, чтобы вакцинация была более доступной, а влиятельные люди убеждали сомневающихся.

Коллективный иммунитет достигается только при 80% привившихся от Covid-19, отметил представитель ВОЗ.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.