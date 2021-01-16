В ВОЗ не исключили введение иммунных паспортов для путешественников

Во Всемирной организации здравоохранения не исключают введение иммунных паспортов в случае изменения ситуации с коронавирусом, сообщает zakon.kz со ссылкой на Газета.ру.

Об этом в пятницу, 15 января, заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

Он подчеркнул, что в рекомендациях ВОЗ по ЧС в области здравоохранения о подтверждении вакцинации для путешественников за рубеж сказано, что «на данный момент» подтверждение вакцинации не требуется.

Райан объяснил, что сроки оговорены не потому, что это будет плохой идеей в будущем, а потому что пока ВОЗ не хватает критических доказательств того, будут ли переносчиками вакцинированные, и могут ли они опять заболеть.

Никто в мире, кроме медицинских работников и уязвимого населения, не имеет доступа к вакцинам. Майкл Райан

Специалист подчеркнул, что чрезвычайный комитет, таким образом, на данный момент не считает необходимым вводить дополнительные барьеры для передвижения людей как минимум до тех пор, пока не появится больше данных и больше вакцин.

Однако, добавил Райан, ситуация со временем изменится, и «в будущем могут появиться новые причины» ввести иммунные паспорта.

Запись брифинга опубликована в официальном Twitter ВОЗ.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.