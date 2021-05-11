В ВОЗ объявили о выходе на плато по смертности от коронавируса

Как заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, уровень заболеваемости и смертности от коронавирусной инфекции в мире вышел на плато, сообщает zakon.kz.

Снижение идет во всех регионах, включая Америку и Европу. Однако это неприемлемо высокий уровень плато, когда на прошлой неделе в мире было свыше 5,4 миллиона случаев COVID-19 и почти 90 тысяч смертей, — сказал Гебрейесус на пресс-конференции.

По его словам, эпидемиологическая ситуация остается опасной по всему миру.

По информации РБК, заболеваемость и смертность от коронавируса все еще быстро растут в Юго-Восточной Азии. ВОЗ внимательно следит за ситуацией в Индии, где выявили штамм B.1.617. Этот вариант вируса вызывает озабоченность на мировом уровне.

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