В ВОЗ предположили, что данные смертности от Covid-19 в мире ниже реальных

Официальные цифры смертности от Covid-19 в мире, скорее всего, ниже реальных. Об этом заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, сообщает informburo.kz

«Чтобы вас успокоить – вряд ли в странах несчастные случаи или другие болезни списываются на Covid-19. Возможно, эти подсчёты неидеальны. Можно, конечно, предположить, что эти цифры не включают все случаи (смертей от Covid-19. – Авт.)», – сказал Майкл Райан в ходе онлайн-брифинга.

Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус в свою очередь заявил, что около 120 млн экспресс-тестов на Covid-19 отправят в страны с низким и средним уровнем доходов.

«Мы начали работать с партнёрами над разработкой более простых и быстрых тестов, которые можно использовать для диагностирования Covid-19. Я рад объявить, что благодаря соглашению между ВОЗ, партнёрами и другими значительная часть этих экспресс-тестов на Covid-19 – 120 млн – будет доступна для стран с низким и средним доходом», – заявил Тедрос Адханом Гебрейесус на пресс-конференции.

Он добавил, что эти тесты дают достоверные результаты приблизительно через 15–30 минут, в то время когда сейчас результат нужно ждать несколько часов или дней.

Накануне число жертв коронавируса в мире превысило миллион человек. По оценкам ВОЗ, до появления вакцины в мире от Covid-19 скончается до 2 млн человек.

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