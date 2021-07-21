В ВОЗ предупредили об опасности появления нового штамма коронавируса

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус предупредил о возможном появлении более опасного штамма коронавируса, чем дельта-вариант, передает Tengrinews.kz.

Об этом глава ВОЗ заявил, выступая в Токио на 138-й сессии Международного олимпийского комитета.

«Чем шире распространение вируса, тем больше его вариантов появится с потенциалом стать еще более опасным, чем дельта-вариант, который сейчас наносит столько ущерба. И чем больше вариантов, тем выше шанс, что один из них сможет увернуться от вакцин и мы все вернемся в самое начало», — подчеркнул Гебрейесус.

В ходе выступления Гебрейесус также выразил надежду, что Олимпийские игры в Токио на фоне пандемии коронавируса пройдут безопасно. Гебрейесус добавил, что в такие времена «мир больше, чем когда-либо, нуждается в празднике надежды».

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