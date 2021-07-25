В ВОЗ рассказали, какой штамм будет доминировать в мире

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Штамм COVID-19 «дельта» будет доминировать в мире в ближайшие месяцы. Об этом говорится в совместном релизе Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ЕСDC) и ВОЗ, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.
«Исходя из текущих тенденций, в ближайшие месяцы вариант «дельта» будет доминирующим в мире штаммом. Его уже идентифицировали почти во всех европейских странах», — говорится в прогнозе.
Он продолжит распространяться, вытесняя циркуляцию других вариантов, если не появится новый, более конкурентоспособный вирус, отмечается в сообщении.
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COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
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