В ВОЗ рассказали, какой штамм будет доминировать в мире

Штамм COVID-19 «дельта» будет доминировать в мире в ближайшие месяцы. Об этом говорится в совместном релизе Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ЕСDC) и ВОЗ, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.

«Исходя из текущих тенденций, в ближайшие месяцы вариант «дельта» будет доминирующим в мире штаммом. Его уже идентифицировали почти во всех европейских странах», — говорится в прогнозе.

Он продолжит распространяться, вытесняя циркуляцию других вариантов, если не появится новый, более конкурентоспособный вирус, отмечается в сообщении.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус предупредил о возможном появлении более опасного штамма коронавируса, чем дельта-вариант. По его словам, чем шире распространение вируса, тем больше его вариантов появится с потенциалом стать еще более опасным, чем дельта-вариант, который сейчас наносит столько ущерба. И чем больше вариантов, тем выше шанс, что один из них сможет увернуться от вакцин и мы все вернемся в самое начало.

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