В ВОЗ сообщили о рекордном суточном приросте числа заразившихся Covid-19

Новый рекорд по числу выявленных случаев заражения коронавирусом в мире зафиксировала ВОЗ. За сутки зарегистрировано 338 779 новых случаев, это рекордный показатель с начала пандемии, сообщает informburo.kz.
Больше всего заражённых выявили за день в Северной и Южной Америке – 122 715 человек и Европе – 96 996 человек.
Всего с начала пандемии в мире зарегистрировано более 36 млн случаев заражения коронавирусом, более миллиона человек скончались.
Из-за рекордного прироста новых случаев коронавируса в Европе ужесточают ограничения, сообщает «Интерфакс».
В Чехии со следующей недели закрывают все спортивные и культурные объекты на две недели. Рестораны в стране будут работать только до 20.00, а школьники перейдут на смешанную систему обучения, в том числе дистанционную.
В столице Бельгии Брюсселе на месяц прекращают работу всех баров и пабов. Ограничения не касаются лишь ресторанов.
В Италии по всей стране власти ввели на этой неделе обязательное ношение масок, такая же мера начнёт действовать с 10 октября и в Польше.
Минздрав России рекомендовал россиянам провести предстоящие выходные дома, отказаться от посещения публичных мест, не ходить в гости и ограничить использование общественного транспорта.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области