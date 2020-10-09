В ВОЗ сообщили о рекордном суточном приросте числа заразившихся Covid-19

Новый рекорд по числу выявленных случаев заражения коронавирусом в мире зафиксировала ВОЗ. За сутки зарегистрировано 338 779 новых случаев, это рекордный показатель с начала пандемии, сообщает informburo.kz.

Больше всего заражённых выявили за день в Северной и Южной Америке – 122 715 человек и Европе – 96 996 человек.

Всего с начала пандемии в мире зарегистрировано более 36 млн случаев заражения коронавирусом, более миллиона человек скончались.

Из-за рекордного прироста новых случаев коронавируса в Европе ужесточают ограничения, сообщает «Интерфакс».

В Чехии со следующей недели закрывают все спортивные и культурные объекты на две недели. Рестораны в стране будут работать только до 20.00, а школьники перейдут на смешанную систему обучения, в том числе дистанционную.

В столице Бельгии Брюсселе на месяц прекращают работу всех баров и пабов. Ограничения не касаются лишь ресторанов.

В Италии по всей стране власти ввели на этой неделе обязательное ношение масок, такая же мера начнёт действовать с 10 октября и в Польше.

Минздрав России рекомендовал россиянам провести предстоящие выходные дома, отказаться от посещения публичных мест, не ходить в гости и ограничить использование общественного транспорта.

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