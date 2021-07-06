В ВОЗ заявили, что заболеваемость Covid-19 в мире стабилизировалась

Заболеваемость коронавирусом в мире за последние две недели «стабилизировалась на очень высоком уровне». Об этом заявил в Twitter директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан, пишет informburo.kz

«Если посмотреть на график заболеваемости за последние пару недель, то можно увидеть, что наступила своего рода стабилизация, но это произошло на очень высоком уровне. За минувшую неделю в мире было зарегистрировано около 2,6 млн случаев заражения и около 54 тысяч летальных случаев», – сказал он.

По словам Майкла Райана, сейчас эпидемиологическая ситуация в мире «лучше, чем 2-3 месяца назад». Но хотя в некоторых странах и регионах отмечается снижение темпов инфицирования, в других государствах число заболевших быстро растёт.

«Это происходит в силу различных факторов, среди которых появление новых, более заразных штаммов коронавируса, смягчение пандемических ограничений в странах и расширение контактов между людьми», – отметил представитель ВОЗ.

В мире зарегистрировано более 184 млн случаев заражения коронавирусом. 3,98 млн заболевших скончались.

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