В ВУЗе Костаная рассказали об изменениях для студентов

В Казахстане с этого года планируют повысить проходной балл на ЕНТ для поступления на педагогические специальности с 60 до 70 баллов. Кроме этого, с 2021 года для выпускников педспециальностей станет обязательным прохождение национального квалификационного теста, передает alau.kz

В начале года министр образования и науки Асхат Аймагамбетов высказался о том, что на педагогически специальности поступают в основном по остаточному принципу. Специальность не пользуется популярностью и выбирают ее чаще всего не самые успешные выпускники школ. Поэтому в министерстве приняли решение с этого года повысить пороговый уровень для поступления на педспециальности с 60 баллов до 70. В Костанайском педагогическом университете рассказали о своем мнении по этому поводу.

«На педагогические специальности будут поступать те ребята, которые имеют здоровые амбиции, хорошее качество знаний, более высокие баллы ЕНТ. Если так разобраться 70 баллов ЕНТ это не очень высокий показатель, поэтому бояться этого не стоит. Пусть будет меньше, но лучше. Тем более, что в этом году существенно повышается стоимость гранта в два, в три раза на педагогические специальности по Казахстану», — рассказала и.о.ректора КГПУ им.У.Султангазина Гульвира Мусабекова.

По словам Гульвиры Мусабековой, сейчас активно повышается статус педагога. Поэтому и будущие выпускники должны быть достойными. Так что повышение порогового уровня для поступления, не единственная мера отобрать лучших. Со следующего года выпускникам для трудоустройства одного диплома будет не достаточно.

«С 2021 года этого диплома для работодателя будет недостаточно. То есть выпускник помимо этого диплома должен иметь сертификат о прохождении национального квалификационного теста. Обязательная процедура. И вот результаты нац квал теста вместе с дипломом являются показателем для отбора выпускника на работу», — пояснила Гульвира Мусабекова.

Национальный квалификационный тест ранее сдавали только действующие педагоги. Теперь же, перед окончанием вуза студенты педагогических специальностей должны будут доказать знания по своему предмету, по работе с детьми. Но в вузе уверены, что от новшеств меньше педагогов не станет.

«В школах действительно сейчас наблюдается дефицит учителей. С сентября месяца к нам обращаются директора школ, с тем чтобы старшекурсники наши уже работали. У нас сейчас трое физиков четверокурсников перешли на дуальное обучение. То есть они учатся на 4 курсе, сейчас они выходят на преддипломную практику, но параллельно они работают в школах», — сказала старший преподаватель КГПУ им.У.Султангазина Оксана Телегина.

Сегодня в КГПУ обучается 2347 студентов. Все они будущие учителя языковеды, физики, географы и так далее. Из 930 выпускников 2019 года в школах работает 858 человек. Стопроцентно трудоустроились учителя по химии, физике, казахскому языку в школах с русским языком обучения и русскому языку в школах с государственным языком обучения.

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