Мошенники не перестают работать, даже когда закрыты банки, и жертвы преступников не могут взять кредиты. Такое наблюдение сделали костанайские киберполицейские, анализируя последние сообщения от граждан о попытках обмана. Специалисты предупреждают, что в выходные и праздничные дни на жителей региона может хлынуть новая волна звонков от якобы попавших в беду родственников.

Телефонные мошенники вернулись к слегка подзабытой схеме обмана. Массовые случаи её использования регистрировались в Костанайской области летом 2023-его года. Это, как предполагают сотрудники управления по противодействию киберпреступности, их заставили сделать недавние выходные, которые увеличились за счет празднования международного женского дня.

«Позвонить и представиться, 8 или 7 марта, что он является сотрудником службы безопасности, либо менеджером банка, гражданский человек, «потерпевший», не поверит. Из-за этого они возобновили ту схему, когда звонили и представлялись сотрудниками правоохранительных органов, и сообщали, что ваши близкие родственники попали в дорожно-транспортное происшествие», — говорит заместитель начальника управления по противодействию киберпреступности ДП Костанайской области Олжас Магыпаров.

Обычно первым, ответивший на звонок с незнакомого номера человек, слышит мужской или женский, юношеский или девичий, искаженный болью, или вообще плачущий голос. Шокированному слушателю он сообщает, что это пострадавший в аварии сын, или пострадавшая дочь. Они, согласно внушаемой обычно информации, являясь виновником ДТП, пострадали не так сильно, как другие его участники, на лечение которых срочно нужны деньги. Или, просто трубку у плачущего псевдородственника, перехватывает якобы сотрудник правоохранительных органов, который предлагает обойтись без регистрации ДТП.

«Для решения в положительную пользу необходимо передать денежные средства жителям, которые придут к вам домой, то есть курьерам, которых злоумышленники уже находят в сети интернет, и просят забрать эти денежные средства», — говорит Олжас Магыпаров.

В 2023 году на такой обман попалось очень много жителей региона, в основном пенсионного возраста, которые отдали преступникам десятки, если не сотни миллионов своих накопленных тенге. А полицейские в тот год отличились несколькими задержаниями курьеров, помощников аферистов, которые, позже, были лишены свободы. С начала этого года, отмечают полицейские, жители области, которые не попались на уловки мошенников, сообщали о попытках совершения подобных преступлений около четырехсот раз. То есть, в среднем по шесть раз в сутки. И только в один из недавних, праздничных дней, как подсчитали полицейские, было зарегистрировано 18 неудавшихся попыток обмана. Вполне возможно, что подобные звонки мошенников начнут сыпаться на костанайцев в ближайшие выходные, и во время предстоящего празднования Наурыза.

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