В выходные ожидается потепление в Казахстане

В РГП «Казгидромент» предоставили прогноз погоды на 27 февраля-1 марта, сообщает zakon.kz.

С приближением Северо-Западного циклона ожидается повышение температуры воздуха на большей части республики, днем местами до положительных значений, за исключением западных регионов, которые окажутся в тылу того же циклона. Пройдут осадки (дождь, снег), лишь на юге и юго-востоке РК погода без осадков, — сообщили в ведомстве.