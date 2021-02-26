USD 414.77
EUR 506.81
RUB 5.64
  1. Home
  2. Новости
  3. В выходные ожидается потепление в Казахстане

В выходные ожидается потепление в Казахстане

Vinkmag ad

В РГП «Казгидромент» предоставили прогноз погоды на 27 февраля-1 марта, сообщает zakon.kz.

С приближением Северо-Западного циклона ожидается повышение температуры воздуха на большей части республики, днем местами до положительных значений, за исключением западных регионов, которые окажутся в тылу того же циклона. Пройдут осадки (дождь, снег), лишь на юге и юго-востоке РК погода без осадков, — сообщили в ведомстве.

Местами будут наблюдаться туман, гололед, усиление ветра с низовой метелью.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

Увеличат ли в Казахстане срок службы в армии
Следующая новость

Штормовое. ДЧС снова предупреждает об ухудшении погоды в Костанае и области