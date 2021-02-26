В выходные ожидается потепление в Казахстане

В РГП «Казгидромент» предоставили прогноз погоды на 27 февраля-1 марта, сообщает zakon.kz.
С приближением Северо-Западного циклона ожидается повышение температуры воздуха на большей части республики, днем местами до положительных значений, за исключением западных регионов, которые окажутся в тылу того же циклона. Пройдут осадки (дождь, снег), лишь на юге и юго-востоке РК погода без осадков, — сообщили в ведомстве.
Местами будут наблюдаться туман, гололед, усиление ветра с низовой метелью.
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