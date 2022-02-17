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В WhatsApp добавят новую функцию

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Разработчики мессенджера WhatsApp анонсировали возможность прослушивания голосовых сообщений вне чатов, передает Tengrinews.kz со ссылкой на 9to5Mac.

Сообщается, что долгожданную функцию добавили для всех пользователей WhatsApp в версии для смартфонов на iOS. Для этого необходимо обновить приложение до версии 22.4.75.

По данным издания, теперь пользователи смогут воспроизводить голосовые сообщения и аудиофайлы в любом окне внутри мессенджера. Пользователи могут начать слушать голосовое сообщение, переключиться на другой чат и вести беседу в нем, не прерывая звуковой файл.

Мини-плеер будет закреплен в верхней части экрана. Через него можно приостановить, возобновить или завершить прослушивание аудио. Функция почти полностью похожа на подобную возможность у мессенджера Telegram.

Кроме того, в версии 22.4.75 появилось и еще одно нововведение — функция отображения фото профиля в уведомлениях на заблокированном экране iPhone.

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