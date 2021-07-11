В WhatsApp исчезнет раздражающая многих особенность

Мессенджер WhatsApp даст пользователям возможность отсылать фото и видео без сжатия, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на портал Wabetainfo.

Сейчас сервис для экономии трафика и памяти в смартфоне сжимает визуальный контент, часто нанося вред качеству. Теперь же WhatsApp эту проблему решит настройкой качества видео и изображений.

Пользователь получит возможность выбирать при отправке роликов и снимков из трех вариантов. Автоматический предполагает, что приложение само определяет алгоритм сжатия. Лучшее качество гарантирует наименьшую компрессию данных, а экономия подойдет тем, кто ограничен в трафике.

Функция пока доступна лишь пользователям бета-версии 2.21.14.16 мессенджера для Android. Общедоступной она станет в одном из ближайших обновлений программы

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