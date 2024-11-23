В WhatsApp появилась функция для расшифровки аудиосообщений, сообщили в пресс-службе компании, передает informburo.kz

«Расшифровки создаются прямо на вашем устройстве, чтобы никто, кроме вас, не смог прочитать или прослушать ваши личные сообщения – они недоступны даже WhatsApp», – говорится в сообщении.

Чтобы включить или выключить эту функцию, а также выбрать нужный язык, необходимо перейти в настройки > чаты > расшифровка голосовых сообщений. Для расшифровки сообщения нужно нажать на него и удерживать, а затем выбрать «Транскрибировать».

В ближайшие недели расшифровка будет доступна пользователям по всему миру на некоторых языках, другие языки планируют добавить в течение следующих месяцев.

В WhatsApp добавили, что транскрибирование голосового сообщения может занять некоторое время. Ошибка «Транскрибирование недоступно» может появиться по следующим причинам:

выбранный язык транскрибирования не совпадает с языком голосового сообщения;

некоторые слова не распознаны, возможно, из-за фонового шума;

язык голосового сообщения не поддерживается.

Также транскрипции голосовых сообщений могут быть неточными.

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