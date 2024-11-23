В WhatsApp появилась функция для расшифровки аудиосообщений, сообщили в пресс-службе компании, передает informburo.kz
«Расшифровки создаются прямо на вашем устройстве, чтобы никто, кроме вас, не смог прочитать или прослушать ваши личные сообщения – они недоступны даже WhatsApp», – говорится в сообщении.
Чтобы включить или выключить эту функцию, а также выбрать нужный язык, необходимо перейти в настройки > чаты > расшифровка голосовых сообщений. Для расшифровки сообщения нужно нажать на него и удерживать, а затем выбрать «Транскрибировать».
В ближайшие недели расшифровка будет доступна пользователям по всему миру на некоторых языках, другие языки планируют добавить в течение следующих месяцев.
В WhatsApp добавили, что транскрибирование голосового сообщения может занять некоторое время. Ошибка «Транскрибирование недоступно» может появиться по следующим причинам:
- выбранный язык транскрибирования не совпадает с языком голосового сообщения;
- некоторые слова не распознаны, возможно, из-за фонового шума;
- язык голосового сообщения не поддерживается.
Также транскрипции голосовых сообщений могут быть неточными.