В WhatsApp появилась новая функция

Мессенджер WhatsApp запустил режим исчезающих через семь дней сообщений, говорится в блоге компании, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.

«Сообщения WhatsApp зачастую остаются на наших телефонах навсегда. Хотя воспоминания, связанные с близкими и друзьями, очень важны для нас, большая часть отправляемых сообщений не имеет особой ценности. В связи с этим мы рады представить вам режим исчезающих сообщений в WhatsApp», — говорится в сообщении.

В нем уточняется, что, когда этот режим включен, новые сообщения, отправляемые в чат, будут исчезать из него через семь дней. Любой участник в индивидуальном чате может включить или отключить исчезающие сообщения. В групповых чатах это может сделать админ.

«Мы установили промежуток в семь дней, потому что считаем его оптимальным: в течение недели вы можете освежить в памяти предыдущую переписку, которая потом исчезнет. Список покупок или адрес магазина, которые вы получили несколько дней назад, будут под рукой, пока в них есть необходимость, а затем исчезнут, когда станут вам не нужны», — поясняется в сообщении.

Новый режим станет доступен пользователям WhatsApp по всему миру в течение этого месяца.

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