В WhatsApp появились новые функции

В популярном мессенджере WhatsApp появились новые функции, связанные с созданием стикеров, сообщает Zakon.kz.

Как сообщается на странице мессенджера, речь идет о стикерах GIPHY с возможностью поиска.

«Мы объединились с GIPHY, чтобы пополнить WhatsApp огромной коллекцией стикеров, которая доступна прямо в приложении. Просто нажмите на значок стикера и найдите нужный по тексту или смайлику», – пишут разработчики.

Кроме того, для Android появился редактор стикеров. Можно превратить изображение в уникальный стикер, а затем отредактировать и отправить его.

Также, новые наборы стикеров WhatsApp можно найти и посмотреть на панели под уже скачанными. Чтобы упорядочить коллекцию, например, переместить стикер в начало списка или удалить, нужно нажать его и удерживать.

В июле 2024 года разработчики WhatsApp анонсировали функцию, которая понравится ненавистникам голосовых сообщений

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