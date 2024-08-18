В WhatsApp появились новые функции

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В популярном мессенджере WhatsApp появились новые функции, связанные с созданием стикеров, сообщает Zakon.kz.
Как сообщается на странице мессенджера, речь идет о стикерах GIPHY с возможностью поиска.
«Мы объединились с GIPHY, чтобы пополнить WhatsApp огромной коллекцией стикеров, которая доступна прямо в приложении. Просто нажмите на значок стикера и найдите нужный по тексту или смайлику», – пишут разработчики.
Кроме того, для Android появился редактор стикеров. Можно превратить изображение в уникальный стикер, а затем отредактировать и отправить его.
Также, новые наборы стикеров WhatsApp можно найти и посмотреть на панели под уже скачанными. Чтобы упорядочить коллекцию, например, переместить стикер в начало списка или удалить, нужно нажать его и удерживать.
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