В WhatsApp появится еще одна полезная функция

В WhatsApp появится новая функция — «Закрытие чата», которая позволит устанавливать пароли на отдельные чаты, чтобы усилить защиту конфиденциальности самых личных переписок, сообщается в блоге мессенджера, передает корреспондент Tengrinews.kz.

«Это еще одна мера безопасности, с помощью которой вы сможете защитить свои самые личные переписки. После того как вы закроете чат, он будет перемещен с главного экрана в отдельную папку. Чтобы открыть ее, потребуется ввести пароль устройства или сканировать биометрические данные, например отпечаток пальца. Кроме того, содержимое сообщений из закрытых чатов будет автоматически скрыто и в уведомлениях», — говорится в сообщении.

Как уточняется, чтобы закрыть чат, нужно будет нажать на имя собеседника в личной переписке или название группы и выбрать соответствующий вариант. Чтобы сделать закрытые чаты видимыми на экране чатов, необходимо будет медленно провести по нему пальцем, ввести пароль телефона или сканировать биометрические данные.

«Однако это еще не все. В течение следующих месяцев мы добавим новые возможности для этой функции, в том числе закрытие чатов на связанных устройствах и создание уникального пароля для закрытых чатов, который можно будет использовать вместо пароля телефона», — добавили в блоге WhatsApp

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