В WhatsApp появится новая функция

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Как отмечают разработчики, пользователи WhatsApp смогут ставить запись голосовых сообщений на паузу, передает zakon.kz.
Новшество у популярного мессенджера будет рассчитана на любителей записывать голосовые сообщения.
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Создатели приложения тестируют функцию, с помощью которой пользователи смогут ставить запись звуковых посланий на паузу. После приостановки записи сообщения ее можно будет продолжить. В итоге сообщение будет отправлено единым файлом, — говорится в сообщении lenta.ru.
Как отмечается, воспользоваться новой кнопкой возможно пользователям систем iOS и Android. Для этого нужно будет нажать на кнопку паузы, которая появится в интерфейсе записи сообщения. Но пока функция, расширяющая возможности приложения WhatsApp, исследуется разработчиками.
Точная дата глобального релиза пока неизвестна, — отмечают разработчики.
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