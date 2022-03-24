В WhatsApp появится новая функция

«Спасибо за интерес к тестированию приложения WhatsApp Messenger. В настоящее время мы набрали максимальное количество тестировщиков приложения WhatsApp Messenger и прекратили прием заявок», — говорится на странице Google Play для желающих стать тестировщиками WhatsApp в данный момент.

По данным издания, в скором времени реакции появятся в приложении для iOS и настольных ПК.