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В WhatsApp появится новая функция

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Пользователи мессенджера WhatsApp получат возможность оставлять реакцию на сообщения собеседника, передает Tengrinews.kz со ссылкой на WABetaInfo.

Согласно данным портала, данная функция появится у пользователей после установки последнего обновления WhatsApp beta для Android 2.22.8.3.

Отмечается, что при длительном нажатии на полученное сообщение эта функция позволяет пользователям реагировать одним из шести смайликов: большой палец вверх, сердце, плач, смех, удивление или печаль. Известно, что пока в программе может принять участие только ограниченное количество пользователей.

«Спасибо за интерес к тестированию приложения WhatsApp Messenger. В настоящее время мы набрали максимальное количество тестировщиков приложения WhatsApp Messenger и прекратили прием заявок», — говорится на странице Google Play для желающих стать тестировщиками WhatsApp в данный момент.

По данным издания, в скором времени реакции появятся в приложении для iOS и настольных ПК.

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