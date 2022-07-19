В WhatsApp появится новая функция

Мессенджер WhatsApp разрабатывает новую функцию, которая позволит пользователям реагировать на обновления статуса с помощью эмодзи, передает Tengrinews.kz со ссылкой на WABetaInfo.

Согласно данным портала, данная функция была замечена во время разработки бета-версии WhatsApp Desktop, а благодаря новому обновлению WhatsApp beta для Android 2.22.16.10 было выявлено, что мессенджер работает над реализацией этой функции и в приложении для Android.



Wabetainfo

WhatsApp планирует ввести 8 эмодзи, которые можно будет использовать для реакции на обновления статуса: улыбающееся лицо с глазами-сердцами, лицо со слезами радости, лицо с открытым ртом, плачущее лицо, сложенные руки, хлопающие руки, Party Popper и Hundred Points. После реакции на обновление статуса эмодзи будет отправлен получателю, и он будет виден как ответ на статус в чате.

Эта функция находится в стадии разработки, поэтому пока неизвестно, когда WhatsApp планирует ее выпустить.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.