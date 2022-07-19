В WhatsApp появится новая функция

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Мессенджер WhatsApp разрабатывает новую функцию, которая позволит пользователям реагировать на обновления статуса с помощью эмодзи, передает Tengrinews.kz со ссылкой на WABetaInfo.
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Согласно данным портала, данная функция была замечена во время разработки бета-версии WhatsApp Desktop, а благодаря новому обновлению WhatsApp beta для Android 2.22.16.10 было выявлено, что мессенджер работает над реализацией этой функции и в приложении для Android.
WhatsApp планирует ввести 8 эмодзи, которые можно будет использовать для реакции на обновления статуса: улыбающееся лицо с глазами-сердцами, лицо со слезами радости, лицо с открытым ртом, плачущее лицо, сложенные руки, хлопающие руки, Party Popper и Hundred Points. После реакции на обновление статуса эмодзи будет отправлен получателю, и он будет виден как ответ на статус в чате.
Эта функция находится в стадии разработки, поэтому пока неизвестно, когда WhatsApp планирует ее выпустить.
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