В WhatsApp появится новая функция

В WhatsApp добавят новую функцию, связанную с пересылкой файлов в чатах. Об этом сообщает WABetaInfo, передает Tengri Lifestyle.
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В ближайшее время мессенджер WhatsApp разрешит пользователям при пересылке в другие чаты изображений, видео, GIF и документов сохранять подпись к ним. В случае если примечание не нужно, юзер сможет отменить его, коснувшись отдельной кнопки.
«Возможность перенаправлять медиа с подписью находится в разработке и будет доступна для бета-тестеров в будущем обновлении», — добавили в издании.
Ранее стало известно, что в WhatsApp появится долгожданная функция, благодаря которой пользователи смогут редактировать уже отправленные сообщения.
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