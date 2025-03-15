Техподдержка популярного мессенджера WhatsApp внедряет новую функцию, сообщает Zakon.kz.

Речь идет о фотографиях и видео, которые пользователи публикуют в своих статусах. В скором будущем их можно будет сохранять.

Как пишет Wabetainfo, новая функция позволит сохранять обновления статуса прямо в галерее телефона. Она будет особенно полезна в случаях, когда пользователи случайно удалили фотографию или видео со своего устройства после публикации их в качестве обновления статуса. До этого обновления для получения таких медиафайлов пользователям требовалось пересылать обновление статуса в чат или группу, а затем сохранять его оттуда, что было не идеальным решением.

Эта опция доступна исключительно для личных обновлений статуса. Медиа из чужих статусов пользователи скачать не смогут.

Пока функция доступна некоторым бета-тестерам. В ближайшие недели она станет доступна еще большему числу людей.

Почему иногда приходится оплачивать два счета за воду в РК Жителям многоквартирных домов в Казахстане иногда приходят два счета за воду. Второй они должны оплачивать...

Костанайцы недовольны суммами выкупа их арендных квартир Жители дома № 5/4 в микрорайоне Северный села Заречное получили арендное жилье по государственной программе...