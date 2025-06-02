WhatsApp работает над функцией работы с сообщениями, сообщает Zakon.kz.
Речь идет о возможности частично выбирать содержимое сообщения: пользователи смогут выделять отдельные слова или целые предложения в одном сообщении, а не копировать весь текст. Этот инструмент будет доступен во всех типах переписки, включая индивидуальные чаты, групповые чаты и каналы.
Новая функция избавит от необходимости копировать и вставлять целые сообщения, чтобы вручную удалить ненужные блоки, пишет Wabetainfo.
Функция частичного выбора сообщений уже доступна в WhatsApp для iOS и пока недоступна в WhatsApp для Android, поскольку новое меню сообщений, необходимое для его поддержки, еще не выпущено на этой платформе.
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