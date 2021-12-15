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В WhatsApp появится новая полезная функция

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В популярном приложении WhatsApp появится новая полезная функция, передает zakon.kz..

Об этом сообщается на странице приложения в Twitter.

Это не ошибки, это репетиции. Теперь вы можете предварительно прослушать свои голосовые сообщения, прежде чем нажать «Отправить», передаёт WhatsApp.

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