В WhatsApp появится новая полезная функция

В популярном приложении WhatsApp появится новая полезная функция, передает zakon.kz..

Об этом сообщается на странице приложения в Twitter.

Это не ошибки, это репетиции. Теперь вы можете предварительно прослушать свои голосовые сообщения, прежде чем нажать «Отправить», передаёт WhatsApp.

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