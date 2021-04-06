В WhatsApp появится новая удобная функция

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Мессенджер WhatsApp собирается внедрить опцию, которая упростит перенос истории чатов между устройствами на iOS и Android, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.
Как сообщается, функция предполагает перенос диалогов, истории сообщений, полученных файлов и подписок на сообщества с одной платформы на другую.
Возможность переноса в настоящее время находится в стадии тестирования и появится в одном из обновлений WhatsApp.
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