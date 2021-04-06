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В WhatsApp появится новая удобная функция

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Мессенджер WhatsApp собирается внедрить опцию, которая упростит перенос истории чатов между устройствами на iOS и Android, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщается, функция предполагает перенос диалогов, истории сообщений, полученных файлов и подписок на сообщества с одной платформы на другую.

«Сейчас миграция возможна только с применением сторонних программ. Причиной этого является то, что на устройствах от Apple резервная копия сохраняется в облачном сервисе iCloud, а Android-устройства бэкапят данные на Google Диск», — сообщает издание.

Возможность переноса в настоящее время находится в стадии тестирования и появится в одном из обновлений WhatsApp.

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