В WhatsApp появятся новые функции, направленные на улучшение удобства пользования мессенджером, сообщает Zakon.kz.

Одно из будущих новшеств – функция, которая позволит улучшать свои сообщения в частном порядке. Она представит инструмент для пользователей, которые хотят улучшить свое письменное общение непосредственно в приложении с помощью Meta AI и Private Processing. Private Processing использует зашифрованные соединения и анонимную маршрутизацию, чтобы сделать запросы пользователей не связанными с их личностью. Writing Help может отправить запрос в инфраструктуру Private Processing, которая безопасно генерирует предложения сообщений, не сохраняя никаких данных сообщений и не оставляя следов, пишет Wabetainfo.

После включения Private Processing в настройках приложения на клавиатуре эмодзи появится специальная кнопка, позволяющая пользователям полагаться на личного помощника по написанию на основе искусственного интеллекта. Нажав на эту кнопку, пользователи получат возможность улучшить свое сообщение с помощью различных тонов. Например, они могут попросить Meta AI исправить грамматические ошибки, перефразировав сообщение, сделав текст более понятным и отточенным. Кроме того, они могут выбрать тон «Профессиональный», который сделает сообщение более формальным и соответствующим деловому стилю, сохранив при этом первоначальный смысл сообщения. Для более легкомысленного подхода пользователи смогут выбрать тон «Забавный», который добавит юмор или игривые элементы в свое сообщение, что сделает его особенно полезным для дружеских бесед. С другой стороны, тон «Поддерживающий» преобразует сообщения в более чуткий и ободряющий язык, что делает его идеальным для ситуаций, когда пользователь хочет предложить утешение или мотивацию.

Каждый тон будет генерировать по крайней мере три предложения, когда они будут доступны, позволяя пользователям выбирать тот, который лучше всего соответствует их потребностям. После того, как пользователь просмотрит варианты, он может решить, следует ли заменить свое исходное сообщение версией, улучшенной с помощью ИИ, перед его отправкой, и все это без того, чтобы получатели знали, что была использована Writing Help.

Эта функция будет необязательной. Пользователи, которые предпочитают не использовать Private Processing для улучшения своих сообщений, могут просто не нажимать кнопку помощника по написанию на основе искусственного интеллекта или отключить эту функцию в настройках приложения.

Другая функция связана с групповыми видео и аудио звонками – WhatsApp развертывает функцию отображения эмодзи поднятой руки. Пользователи смогут виртуально поднимать руку во время активных звонков.

Эмодзи, представляющий поднятую руку, передает желание говорить или вносить свой вклад в разговор. Он действует как вежливый визуальный сигнал, который помогает поддерживать порядок и ясность, особенно во время звонков с большим количеством участников. Эмодзи поднятой руки позволит не перебивать других, при этом делая видимым свое намерение участвовать.

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