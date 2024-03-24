В WhatsApp распространяют фейк в связи с терактом в «Крокус сити холл»

В мессенджере WhatsApp вновь распространяется сообщение о том, что уже «с завтрашнего дня» будут действовать некие новые правила коммуникации, согласно которым все разговоры и переписки в мессенджерах будут записываться, а активность в социальных сетях отслеживаться. Это фейк, сообщает stopfake.kz

Это сообщение стало вирусным в Казнете еще в январе 2022 года. Тогда его распространяли от имени Комитета национальной безопасности РК. Тогда же ведомство сообщило, что все это ложь и никаких «новых правил коммуникации» в нашей стране нет.

Кроме того, эта рассылка, только без упоминания в тексте Комитета национальной безопасности РК, распространялась в России. Там ее также опровергли, сообщив, что содержащаяся в ней информация – ложь.

Важно отметить, что в том виде, в котором текст распространяется сейчас, он обладает практически всеми признаками фейка. В нем не указаны даты, страна, в которой якобы будут введены «новые правила коммуникации», и нет ссылки на источник.

Все это говорит о том, что верить сообщению не нужно.

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