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В Whatsapp распространяют информацию о заражённых короновирусом в двух районах Костанайской области

Фото из открытых источников

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В настоящее время в мессенджере WhatsAppраспространяется рассылка о том, что в Карабалыкском и Денисовском районах Костанайской области выявлены больные с короновирусной инфекцией.

Департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг Костанайской области опровергает данную информацию. Она не соответствует действительности и является фейком!

В области зараженных инфекцией COVID-19 нет.

ДККБТУ Костанайской области обращается к гражданам не поддаваться провокациям, верить только официальной информации.

Также необходимо отметить, что сотрудниками полиции за рассылку заведомо ложной информации возбуждено уголовное дело по статье 274 Уголовного кодекса РК.

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