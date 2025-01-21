Распространение мошеннических объявлений с предложением вступить в домовые чаты с использованием поддельных QR-кодов.

Специфическая форма фишинга, при которой мошенники используют QR-коды для обмана граждан и кражи их конфиденциальных данных, называется квишинг.

В QR-код может быть интегрирована любая информация, например, ссылка на мошеннический сайт или на скачивание вредоносного программного обеспечения. В распространении квишинга злоумышленники могут быть весьма изобретательны. Кроме рассылок по электронной почте и объявлений на подъездах, фиксировались случаи распространения поддельных квитанций и даже наклеек на электросамокатах.

Цель квишинга — получить доступ к финансовым ресурсам или конфиденциальной информации жертвы для дальнейшего несанкционированного использования.

Чтобы защитить себя:

следует быть бдительным при просмотре электронных писем или сообщений;

никогда не предоставлять личные данные по непроверенным ссылкам;

не переходить по подозрительным веб-ссылкам;

не скачивать файлы из ненадежных источников;

использовать надежные антивирусные программы и программное обеспечение для защиты вашей информации.

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