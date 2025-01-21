Распространение мошеннических объявлений с предложением вступить в домовые чаты с использованием поддельных QR-кодов.
Специфическая форма фишинга, при которой мошенники используют QR-коды для обмана граждан и кражи их конфиденциальных данных, называется квишинг.
В QR-код может быть интегрирована любая информация, например, ссылка на мошеннический сайт или на скачивание вредоносного программного обеспечения. В распространении квишинга злоумышленники могут быть весьма изобретательны. Кроме рассылок по электронной почте и объявлений на подъездах, фиксировались случаи распространения поддельных квитанций и даже наклеек на электросамокатах.
Цель квишинга — получить доступ к финансовым ресурсам или конфиденциальной информации жертвы для дальнейшего несанкционированного использования.
Чтобы защитить себя:
- следует быть бдительным при просмотре электронных писем или сообщений;
- никогда не предоставлять личные данные по непроверенным ссылкам;
- не переходить по подозрительным веб-ссылкам;
- не скачивать файлы из ненадежных источников;
- использовать надежные антивирусные программы и программное обеспечение для защиты вашей информации.