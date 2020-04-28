В задания на ЕНТ включат учебную программу только за 3 четверти

В этом году изменится правило составления заданий для ЕНТ. Об этом рассказал представитель регионального центра тестирования. В перечень вопросов за 11 класс войдут задания по трём четвертям, а не всего учебного года, как это было раньше. Такое решение связывают с дистанционной формой обучения, внедренной после объявления режима ЧП, передает alau.kz

Приближается ЕНТ и в сфере образования начинают задумываться, что оно может пройти в условиях чрезвычайного положения. На этот случай разрабатываются правила проведения тестирования. Все они касаются санитарных норм безопасности.

«В первую очередь при входе обязательны антисептики, все должны быть в масках. Это то, что я думаю, как может быть. Расстояние между ними, и когда проходят металлоискатель, не менее 1,5 метра и так далее. И естественно количество дней, и количество потоков будет больше. То есть если в одной аудитории сидело у нас максимум 120 человек, а сейчас в связи с ЧП будет сидеть 60-70 человек,»- сообщил Нургелды Хасенов, руководитель филиала Национального центра тестирования при КГУ им. А.Байтурсынова.

Эти правила пока существуют неофициально. Сейчас в регионе ждут их утверждения приказом от министерства. Он должен появиться ориентировочно в начале мая. Пока же сотрудники центра тестирования принимают электронные заявки на участие в ЕНТ. Однако при их оформлении часть выпускников и родителей столкнулись с трудностями. По правилам заявку нужно подать на сайте ent2020.testcenter.kz. Но перед этим следует зарегистрироваться на сайте «Egov» в базе мобильных граждан. Это можно сделать без ЭЦП как самим совершеннолетним выпускникам, так и родителям учащихся, которым нет 18 лет. И вот на этом этапе и возникают трудности.

«В Digital-ID регистрируется родитель, проходит видеоидентификацию и дальше регистрирует на себя ИИН ребенка. Из-за загруженности сервера не проходят видеоидентификацию, особенно это родители. Например, он получил удостоверение в 25 лет, сейчас у кого-то уже 15 лет прошло. То есть фото не совпадает с реальностью. Поэтому загруженность сервера очень высока,»- рассказал Нургелды Хасенов.

Те, кому так и не удастся до 1 мая зарегистрироваться в системе, дадут еще одну возможность подачи заявки в традиционной форме. Об этом заявляли еще на прошлой неделе, но теперь конкретизировали, как это будет выглядеть.

«Они будут скидывать нам данные на вацап или другие источники, и мы сами будем вбивать в традиционной форме. Если гражданин России, например, учиться у нас – тоже самое. Они могут участвовать в ЕНТ. Мы тоже будем вбивать их традиционно,»- пояснил руководитель филиала.

Изменения претерпели и задания для выпускников. Если в прошлом году при составлении ЕНТ учитывали программу всего учебного года, то теперь только первых трех четвертей, обучение по которым проходило в привычной форме. На сегодня в стране подано уже 10 тысяч заявок от выпускников на участие в тестировании. В Костанайской области это число составило 2489.

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