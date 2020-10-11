В запрет на УДО коррупционеров намерены внести исключения

Запрет на условно-досрочное освобождение осужденных за коррупцию планируют ввести с некоторыми оговорками, передает Tengrinews.kz.

В Послании народу Казахстана от 1 сентября Президент Касым-Жомарт Токаев поручил установить законодательный запрет на применение условно-досрочного освобождения для лиц, осужденных за коррупционные преступления.

«Для реализации поручения Главы государства предлагается в статье 72 УК («Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания либо сокращение срока назначенного наказания») закрепить, что УДО не применяется к лицам, осужденным за особо тяжкое коррупционное преступление, а также к осужденным за коррупционное преступление, являвшимся на момент совершения данного преступления судьей, за исключением случаев совершения таких преступлений беременными женщинами, женщинами, имеющими малолетних детей, мужчинами, воспитывающими в одиночку малолетних детей, женщинами в возрасте пятидесяти восьми и свыше лет, мужчинами в возрасте шестидесяти трех и свыше лет, инвалидами первой или второй группы», — говорится в концепции проекта закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам усиления противодействия коррупции».

Также концепция предусматривает, что лицо, отбывающее лишение свободы, назначенное за коррупционное преступление небольшой или средней тяжести либо тяжкое коррупционное преступление, может быть освобождено судом условно-досрочно только в том случае, если оно оказывало активное содействие в предотвращении, раскрытии или расследовании коррупционных преступлений.

Концепция закона вынесена на публичное обсуждение.

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