В «зелёной» остались лишь две области

Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 15 апреля 2021 года.

В «красной» зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент и Атырауская, Актюбинская, Акмолинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская области.

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В «желтой» зоне: Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Кызылординская, Павлодарская, Северо-Казахстанская, Мангистауская области.

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В «зелёной» зоне: Костанайская и Туркестанская области.

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