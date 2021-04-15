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В «зелёной» остались лишь две области

Фото из открытых источников

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Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 15 апреля 2021 года.

В «красной» зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент и Атырауская, Актюбинская, Акмолинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская области.

В «желтой» зоне: Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Кызылординская, Павлодарская, Северо-Казахстанская, Мангистауская области.

В «зелёной» зоне: Костанайская и Туркестанская области.

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1671 - летальных случаев

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