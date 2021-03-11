В «зелёной зоне». Информация об эпидситуации по коронавирусной инфекции в Костанайской области.

Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Костанайской области.

10 марта в Костанайской области зарегистрировано 50 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,39%.

Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г.Костанай — 26, г.Рудный — 7, Житикаринский — 6, Аулиекольский — 5, Федоровский — 3, Б.Майлина — 2, Карабалыкский 1.

36 обследованы по самообращению, 12 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 2 с профцелью.

Из числа инфицированных 38 с симптомами заболевания, 12 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 03 апреля 2020г по 10 марта 2021г зарегистрировано 12924 случая COVID-19

Количество выздоровевших больных — 11565

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