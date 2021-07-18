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В «зелёной» зоне не осталось больше областей

kubnews.ru

Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на  18 июля 2021 года.

В «красной» зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская,  Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области.

В «желтой» зоне: Алматинская, Жамбылская,Восточно-Казахстанская и Туркестанская области.

 

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COVID-2019 в Казахстане

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101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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