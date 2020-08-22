В Жамбылском сельском округе активно занимаются улучшением жизни на селе

У жителей села Алтын Дала Жамбылского сельского округа в этом году появится центральное водоснабжение. Там сейчас идет строительство водопровода. Но это не единственная радость для жителей округа. В селе Жамбыл построили первую современную детскую площадку и благоустроили территорию вокруг, передает alau.kz

В Костанайской области нередко можно услышать о том, что улучшается качество жизни на селе. Где-то проводят центральное водоснабжение, где-то активно занимаются газификацией. В скором времени и для жителей села Алтын Дала Жамбылского сельского округа, где проживает 984 человека произойдут приятные изменения.

«В данный момент идет строительство в рамках «дорожной карты занятости» водопровода центрального села Алтын дала. Заказчиком является отдел жилищно-коммунального хозяйства Костанайского района, подрядчиком ТОО «Самрат мунай». Что нам этот проект даст? Этот проект позволит к каждому дому подвести воду», — рассказал аким Жамбылского сельского округа Канат Саттыбаев.

Случится это до конца года. По этой же программе здесь проходит ремонт школы с государственным языком обучения. Дети и работники долгие годы ждали этого. Школа состоит из двух зданий. Это здание было построено в 1964 году и ремонт здесь не проводился. Но теперь школа полностью обретает вторую жизнь. На ее ремонт был выделен 81 млн тенге.

«Последний ремонт у нас только того здания проводился. Полностью окна заменили пластиковые, также внутри все классы отремонтированы. Очень рады», — поделилась заместитель директора средней школы имени Кадыра Каримов отдела образования акимата Костанайского района Нуржамал Нурманова.

В школе уверены, что ученики будут рады при виде таких изменений. Правда, пока они, как и все остальные школьники страны начнут год дистанционно. Зато у детей из соседнего села, этого же округа уже есть повод порадоваться. Там появилась первая современная детская площадка. Аким сельского округа рассказал, что жители не раз поднимали вопрос о том, что в селе не хватает места для досуга детей. И вот теперь с утра до вечера они пропадают на этой площадке. На её строительство было затрачено более 3 миллионов тенге. А также 600 тысяч на то, чтобы вокруг появились вот такие лавочки, да и сама территория радовала глаз.

«Мы объединены общей целью сделать нашу жизнь на селе более комфортной и благополучной. К тому же Жамбыл находится недалеко от областного центра и поток населения с каждым годом только увеличивается. Поэтому для нас важно, чтобы каждый сельчанин почувствовал поддержку местной власти», — сказал Канат Саттыбаев.

Кроме этого на одной из улиц, где никогда не было освещения, оно появилось. До конца года освещение появится и на еще одной. А вот в дальнейших планах для детей хотят установить футбольный корт.

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