В жару убирают травку из брусчатки. Возмущённая жительница Костаная сняла видео

Жительница Костаная поделилась видео, на котором работники компании «Таза жол» убирают траву проросшую в брусчатке.
Мне одной кажется, что это бред? Сидят люди на такой жаре, выковыривают вот такие травинки из брусчатки», — говорит голос за кадром.
Под постом в инстаграм alau.tv костанайцы делятся мнением по поводу опубликованного видео.
«Есть же спец средство, полили бы и трава там не росла. Издевательство над людьми».
«Рабский труд».
«Если это не делать, то тротуар превратиться в газон заросший сорняком, потом такая же любительница выложит и будет возмущаться, почему не убрали траву, гербициды применять в парке, где гуляют дети скорей всего нельзя».
«+35. Как раз этим заниматься».
«Конечно бред, это только у нас такое возможно. Или в дождь поливать, тоже с той же серии».
«Что за издевательство на людьми. Вы что творите?»
(Орфография и пунктуация в комментариях сохранены)
В комментариях люди советуют использовать специальные средства, чтобы трава между плитками брусчатки не росла.