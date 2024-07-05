В жару убирают травку из брусчатки. Возмущённая жительница Костаная сняла видео

Жительница Костаная поделилась видео, на котором работники компании «Таза жол» убирают траву проросшую в брусчатке.

Мне одной кажется, что это бред? Сидят люди на такой жаре, выковыривают вот такие травинки из брусчатки», — говорит голос за кадром.

Под постом в инстаграм alau.tv костанайцы делятся мнением по поводу опубликованного видео.

«Есть же спец средство, полили бы и трава там не росла. Издевательство над людьми».

«Рабский труд».

«Если это не делать, то тротуар превратиться в газон заросший сорняком, потом такая же любительница выложит и будет возмущаться, почему не убрали траву, гербициды применять в парке, где гуляют дети скорей всего нельзя».

«+35. Как раз этим заниматься».

«Конечно бред, это только у нас такое возможно. Или в дождь поливать, тоже с той же серии».

«Что за издевательство на людьми. Вы что творите?»

(Орфография и пунктуация в комментариях сохранены)

В комментариях люди советуют использовать специальные средства, чтобы трава между плитками брусчатки не росла.

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