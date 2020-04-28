В Житикаре более 200 контактных повторно сдали анализы на КВИ

Как отметил в своем обращении аким Костанайской области Архимед Мухамбетов решение по посещению дач и дворовых площадок принимается оперативным штабом, возглавляемым акимом каждого региона.

По сообщению акимата Житикаринского района, учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию, где на сегодняшний день выявлено 35 случаев заражения коронавирусной инфекцией, снятие ограничительных мер пока не коснулось данного района, сообщает оперативный информационный штаб.

Следует отметить, что 27 апреля получены отрицательные результаты по отобранным ранее анализам. Сегодня дополнительно отправлены 213 близкоконтактных повторных анализов. После получения результатов дополнительных анализов, при благоприятной эпидситуации, будет принято решение о разрешении посещения дач и дворовых площадок.

Информация о принятом решении будет сообщена дополнительно.

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