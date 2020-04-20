В Житикаре на домашнем карантине находится 94 медика

В связи с осложнением эпидемиологической ситуации в Житикаринском районе 18 апреля создана комиссия по изучению ситуации и выявления очагов инфекции в районе. Штаб комиссии работает в круглосуточном режиме, сообщил заместитель акима Костанайской области Марат Жундубаев.

В инфекционном отделении Житикаринской больницы с коронавирусной инфекцией находятся 9 пациентов, из них 4 — с подтвержденным диагнозом COVID-19, остальные 5 — в работе. В провизорном центре под наблюдением сейчас 24 человека. 19 апреля из карантинных стационаров на домашний карантин переведены 94 сотрудника ЦРБ. Всего на домашнем карантине находится 265 сотрудников.

«На данный момент в связи с выявлением положительного случая COVID-19 у двоих сотрудников отдела полиции города Житикара и Житикаринского района было принято решение отправить весь личный состав отдела на домашний карантин. Данные сотрудники с 18 апреля находятся в инфекционном отделении Костанайской областной больницы для больных с подтвержденным COVID-19. Состояние всех пациентов расценивается как относительно удовлетворительное», — сообщил Марат Жундубаев.

С 20 апреля начинается поэтапное восстановление работы поликлинической службы ЦРБ в здании педиатрической службы. После завершения домашнего карантина медработников и выписки с хирургического отделения больных находящихся в изоляции, не исключена возможность перепрофилирования и дополнительное раскрытие инфекционных и реанимационных коек для больных с подтвержденным диагнозом COVID-19.

В целях сохранения общественного порядка из Костаная прибыл личный состав в количестве 75 человек.

«В районе выставлены три санитарных блокпоста. Ежесуточно 82 сотрудника полиции несут службу в двухсменном режиме, обеспечивая охрану 15 объектов — 12 объектов провизорных, стационарных и домашних карантинов и 3 блокпостов. Кроме того, обеспечивают охрану общественного порядка. Сотрудниками полиции составлено 17 административных протоколов за нарушение режима чрезвычайного положения, по 11 протоколам вынесено решения суда – 9 человек оштрафованы по 10 МРП и 2 человека арестованы на 2 и 15 суток», — сообщил Жундубаев.

Всего в Костанайской области 20 подтверждённых случаев коронавирусом.

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