В Житикаре открылся пункт временного содержания бродячих животных

Пункт временного содержания бродячих животных располагается на территории, принадлежащей местному индивидуальному предпринимателю Талгату Аймухамедову.

Предприятие которого занимается строительством, поэтому сделать вольеры и будки для бездомных собак не составило труда.

«Проблема бродячих животных она существовала и ранее, но вот с этого года вступил закон об ответственном обращении с животными, и вот есть моменты, которые требуют

действительно решения. В любом случае это будет, как говорится, плюс. Действительно, решится одна из, так сказать, одна из актуальных проблем нашего региона, нашего района и города в том числе», — сообщил завсектором отдела ЖКХ Житикаринского района Серик Жаксыбаев.

На данный момент подзаконные правовые акты для использования бюджетных

средств на содержание приюта еще не вступили в силу, поэтому основные

расходы компенсируются за счет привлеченных средств предприятий и неравнодушных жителей.

«Нам помогают волонтеры, акимат договорился со школами, немного там с кормлением, своими руками, люди приносят, что могут и мы вот пока за свой счет их содержим. Предприниматель Аймухамедов, который решил нам помочь, организовал и построил приют, который вы видите. Сделал нам клетки, теперь эта проблема решена. Потихонечку мы уже начали отлавливать бродячих собак, которые представляют реальную угрозу Житикаринскому району, и, соответственно, согласно закону мы их здесь содержим», — говорит руководитель ветстанции Житикаринского района Серик Сарымсаков.

Стоит подчеркнуть, что ветеринарная клиника Житикаринского района тесно сотрудничает с пунктом временного содержания бродячих собак. Помимо стерилизации и кастрации, планируется производить чипирование и ставить бирки.

«Чтобы издалека понять то, что собака уже обработана, поставлены прививки от бешенства и уже стерилизована», — говорит ветврач Васил Усманов.

Кроме того, отдел ЖКХ на безвозмездной основе передал на временное пользование автомобиль для транспортировки бродячих животных. Также хозяин приюта планирует до декабря оборудовать закрытое помещение, в котором бездомные кошки смогут спасаться от холода.

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