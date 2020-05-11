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В Житикаре выявлен случай заражения коронавирусом

Фото из открытых источников

COVID-2019 в Казахстане

5126 - зарегистрированно

1941 - выздоровевших

31 - летальных случаев

62 - в Костанайской области

В городе Житикара Костанайской области выявлен случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщили в оперативном штабе.

Житель города 2001 года рождения госпитализирован в связи с контактом с ранее заболевшим пациентом короновирусной инфекцией.

По результатам диагностического исследования ПЦР был уточнен диагноз COVID-19.

На сегодняшний день состояние больного удовлетворительное. В соответствии с утвержденным протоколом проводится соответствующее лечение.

Выявляются лица, контактировавшие с больным. В настоящее время проводится весь объем противоэпидемических мероприятий.

По состоянию на 11 мая в области выявлено 62 человека с инфекцией COVID-19.

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