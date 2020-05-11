В Житикаре выявлен случай заражения коронавирусом

Фото из открытых источников
COVID-2019 в Казахстане
5126 - зарегистрированно
1941 - выздоровевших
31 - летальных случаев
62 - в Костанайской области
В городе Житикара Костанайской области выявлен случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщили в оперативном штабе.
Житель города 2001 года рождения госпитализирован в связи с контактом с ранее заболевшим пациентом короновирусной инфекцией.
По результатам диагностического исследования ПЦР был уточнен диагноз COVID-19.
На сегодняшний день состояние больного удовлетворительное. В соответствии с утвержденным протоколом проводится соответствующее лечение.
Выявляются лица, контактировавшие с больным. В настоящее время проводится весь объем противоэпидемических мероприятий.
По состоянию на 11 мая в области выявлено 62 человека с инфекцией COVID-19.