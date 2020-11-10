В этом году в Житикаринском районе началась работа по созданию новой молочно-товарной фермы. Ее, правда, планируется открыть в следующем году, как и откормочную площадку на 500 голов КРС. По этому проекту уже начали строить один из 4 запланированных ангаров. Об этом рассказал аким Житикаринском районе на онлайн-брифинге

В Житикаринском районе 78% объема валового выпуска продукции приходится на промышленность. За 9 месяцев этого года предприятиями района выпущено продукции почти на 59 млрд тенге — это на 24% больше аналогичного периода прошлого года. А с начала года в экономику района привлечено примерно 11 млрд тенге инвестиций. Здесь есть снижение на 13 процентов, отмечает аким Житикаринского района.

«Одним из основных источников финансирования инвестиций являются собственные средства предприятий, которые уменьшились на 24%, это связано с приобретением в прошлом году одним из предприятий дорогостоящего оборудования, что является разовым вложением и в текущем году инвестиции в данном направлении сокращены. Наряду с этим, увеличились бюджетные инвестиции в 2,9 раз, составив 1 млрд 530 млн тенге за счет реализации новых инвестиционных проектов, предусматривающих проведение реконструкций и средних ремонтов инженерно-транспортной инфраструктуры, и жилищно-коммунального хозяйства»,- сказал аким Житикаринского района Абай Ибраев.

В этой связи, по прогнозным данным на 2020 год, ожидается снижение инвестиций на 16%. Уже сейчас заметно снижение в количестве объектов малого и среднего бизнеса- на 10 процентов, а это минус 200 ИП. Аким Житикаринского района напрямую связывает это с ограничительными мерами по коронавирусной инфекции. Но при этом было открыто 12 новых объектов торговли. В рамках «Дорожной карты бизнеса-2025» финансирование получили 5 проектов на 116 млн тенге.

«В текущем году начата работа по созданию молочно-товарной фермы КХ «Шаденов», произведен закуп 79 голов КРС молочного направления, приобретено оборудование, ведутся строительные работы. Сумма инвестиций составила более 80 млн. тенге. Запуск производства планируется в 2021 году, будет создано 6 рабочих мест»,- говорит Абай Ибраев.

Еще один планируемый к реализации проект в Житикаринском районе — это строительство откормочной площадки на 500 голов КРС. На первом этапе, по словам акима, будет приобретено 250 голов. Кроме того, планируется строительство животноводческого комплекса, состоящего из 4-х ангаров, один из которых уже начали возводить. До конца года сумма инвестиций составит порядка 150 млн тенге, а в следующем году ожидается вложение ещё 700 млн.

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