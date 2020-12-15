В Житикаринском районе наградили волонтеров

8 декабря с участием главы государства Касым-Жомарта Токаева состоялась официальная церемония закрытия Года волонтера. На совещании в онлайн-формате Президент выразил особую благодарность всем, кто в трудный период показал пример милосердия, единства, а также активистам гражданского общества, в том числе волонтерам.

Волонтеры Житикаринского района в период пандемии стали важными помощниками для многих — и для местных властей, и для медработников, и для обычных жителей. Напомним, что именно Житикаринский район стал одним из первых в Костанайской области, где в начале года ситуация с распространением коронавирусной инфекции была самой сложной.

«В Житикаринском районе сделано немало, если говорить в целом, то нашими градообразующими предприятиями, населением, предпринимателями была оказана помощь более чем 121 миллион тенге. Если взять продуктами питания, это помощь в размере около 8 миллионов тенге, такую помощь получили более 1100 семей нашего региона. И здесь уже не обошлось без наших волонтеров»,- говорит заместитель акима Житикаринского района Зульфия Урманова.

Так же на торжественной церемонии медалями «Халык алгысы» были награждены врачи Житикаринской районной больницы и сотрудники молодёжного ресурсного центра.

«Хочется поблагодарить, что отметили нас, как медицинских работников, за труд и борьбу с коронавирусной инфекцией, и хочется поблагодарить волонтерскую организацию, очень большую работу они провели в этом году»,- сказала врач-эпидемиолог Житикаринской районной больницы Айнагуль Утебаева.

Добровольцы своевременно доставляли продукты питания, лекарства и средства индивидуальной защиты нуждающимся в период пандемии. Так, например, спонтанно образовалась группа волонтеров «Добрые люди Житикары», один из инициаторов которой Александр Шевчук, так же был награжден Благодарственным письмом акима района.

«Группа волонтеров организовалась так быстро, сидели с друзьями буквально, звонили наши родственники, звонили друзья, просили помочь привезти продукты в закрытые подъезды. Сейчас организовываем помощь именно в приют детский, на Новый год»,- рассказал организатор волонтерской группы «Добрые люди Житикары» Александр Шевчук.

В этот знаменательный для многих день также был назван «Лучший волонтер — 2020 года». Победителем конкурса стал репетитор английского и французского языков «Pro bono» — волонтер — 24-летний Талгат Ермухамбетов, активно занимающийся волонтерской деятельностью с 2017 года.

«Здесь у нас основная деятельность, я как эвент волонтер на различных мероприятиях. Акции проводим совместно с молодёжным ресурсным центром. Так же помогаем ребятам из детского дома, так же здесь волонтерская деятельность заключается в помощи пожилым людям»,- сообщил победитель конкурса «Лучший волонтер-2020» Талгат Ермухамбетов.

Год волонтера завершается, но добрые дела на этом не заканчиваются, волонтерские штабы в Житикаринском районе, как и во всей республике продолжат свою работу.

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