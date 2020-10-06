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В Житикаринском районе возобновляет работу санитарный пост и карантинный стационар

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С сегодняшнего дня в Житикаринском районе возобновляет работу санитарный пост и карантинный стационар. Об этом сообщили в пресс-службе департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Костанайской области

По решению оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции с учетом проводимого мониторинга эпидемиологической ситуации в Житикаринском районе (Протокол №26 от 5 октября 2020 года):

  • с 6 октября возобновляет работу санитарный пост на пропускном пункте пограничной комендатуры «Желкуар» (Житикаринский район – поселок Мариинский, РФ), с обязательным проведением термометрии и анкетирования прибывающих;
  • с 6 октября возобновляет работу карантинный стационар, организованный в КГУ «Житикаринский региональный центр для реабилитации инвалидов» на 40 коек.
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